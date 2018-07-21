Latovlevici kulüp arıyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    kulüp arıyor

    Latovlevici kulüp arıyor
    Cimbom'dan ayrılan sol bek İasmin Latovlecivi kendine kulüp arıyor. Boşta olan tecrübeli futbolcu ritim kaybetmemek için ile idmanlara çıkıyor. Rumen ekibinin hocası Nicolae Dica " bizimle idmana çıkıyor ama sözleşme imzalamayacak. Aklı yurt dışında " dedi.
    1. 21.7.2018
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