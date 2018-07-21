İşte Fatih Terim'in yeni sezon şifreleri! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    İşte 'in yeni sezon şifreleri!

    İşte <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in yeni sezon şifreleri!

    İsviçre'de hem antrenmanlarda hem de Wil ve PSV ile oynanan hazırlık maçlarında öğrencilerini izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni sezon öncesi kadronun eksik yanlarını çıkardı. İşte o 5 madde...

    1. 21.7.2018 10:02
    2. Güncelleme: 21.7.2018 10:16
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