İşte Fatih Terim'in yeni sezon şifreleri!
İsviçre'de hem antrenmanlarda hem de Wil ve PSV ile oynanan hazırlık maçlarında öğrencilerini izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni sezon öncesi kadronun eksik yanlarını çıkardı. İşte o 5 madde...
- 21.7.2018 10:02
- Güncelleme: 21.7.2018 10:16
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- İşte Fatih Terim'in yeni sezon şifreleri!
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Toplam 1
Yorum
akigo takımda 3 tane sol bek oynayacak adam var.forvet alın orta saha alın.yokmu başka işiniz
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Quaresma için Çin şifresi
Toplam 1
Yorum
kartal negredoya orta yapmadı q7 yüzünden gitti şampiyonluk.satın gitsin yaşlandı zaten.bu sene sattınız sattınız yoksa bişey kazandırmadan gider.
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Başkandan flaş açıklama: Galatasaray oyuncumuzu istiyor
Toplam 2
Yorum
rr 4-5 milyon neyse verip alın.genç yetenekli süratli CLde oynayınca piyasası 20milyonu rahat görür.takımada çok faydalı olur.
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