Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca Carole yolcu – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'dan Umut Meraş'a kanca Carole yolcu

    Galatasaray'dan Umut Meraş'a kanca Carole yolcu

    ?daha önce de gündeminde yer alan 'dan Umut Meraş ile yeniden ilgilenmeye başladı.

    Yeni yabancı transferlede yer açmak için Lionel Carole'ü elden çıkarmak isteyen Aslan, 'un 22 yaşındaki sol bekini istiyor. Bu transfer gerçekleşirse Lionel Carole ile yollar ayrılacak. Umut geçen sezon 29 maçta 2 golle oynadı.
    1. 21.7.2018
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