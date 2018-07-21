Galatasaray'da Garry Rodrigues sakatlandı | (Galatasaray - Valencia hazırlık maçı) – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'da Garry Rodrigues sakatlandı | ( - hazırlık maçı)

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Garry Rodrigues sakatlandı | (Galatasaray - <a href="/index/valencia?id=3904396a-58b8-4295-be6e-08e6ae52f2a8" class="" rel="tag">Valencia</a> hazırlık maçı)

    hazırlıklarına 'de sürdüren , LaLiga ekiplerinden ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    hazırlıklarına 'de sürdüren , LaLiga ekiplerinden ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan yıldız oyuncu, maça devam edemedi ve yerini 'e bıraktı.

    Oyundan çıkarken zorlanan Garry Rodrigues'in durumu yapılan kontrollerden sonra belli olacak.

    1. 21.7.2018 19:41
    2. Güncelleme: 21.7.2018 22:35
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