Galatasaray'da Garry Rodrigues sakatlandı | (Galatasaray - Valencia hazırlık maçı)
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de sürdüren Galatasaray, LaLiga ekiplerinden Valencia ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de sürdüren Galatasaray, LaLiga ekiplerinden Valencia ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan yıldız oyuncu, maça devam edemedi ve yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
Oyundan çıkarken zorlanan Garry Rodrigues'in durumu yapılan kontrollerden sonra belli olacak.
- 21.7.2018 19:41
- Güncelleme: 21.7.2018 22:35
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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