Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi!
Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde düşüş gösteren ve büyük maçlarda performansı yeterli görülmeyen Bafetimbi Gomis, kampta da istenilen seviyeye gelemedi. Yönetim de bunun üzerine golcü arayışlarına ağırlık verdi.
Galatasaray'ın geçen yıl kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Gomis, attığı 29 golle kral olurken aynı zamanda "lig tarihindeki en golcü yabancı" unvanını da almıştı. Ancak özellikle sezonun son bölümünde yaşadığı düşüş akıllardan çıkmadı. Üst üste kaçırdığı penaltılar haricinde oyun anlamında da pek ortalarda gözükmedi. Şampiyonlukla birlikte bunlar unutuldu ama Fransız forvet yeni sezon hazırlıklarında da beklenenin çok altında kaldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet de bu yüzden endişeye kapıldı.
TERİM EN İYİSİNİ İSTEDİ
Santrfor bölgesinde elde Gomis ve Eren Derdiyok bulunuyor. Eren, takımın ilk tercihi değil. Bu sebeple ağırlıklı olarak Gomis forma giydi. Ancak performansını yükseltememesi halinde G.Saray'ı sıkıntılı günler bekleyebilir. Akşam'ın haberine göre; Fatih Terim, yönetimle görüştü ve kulübün şartları dahilinde en iyi forvetin alınmasını istedi.
- 21.7.2018 09:48
- Güncelleme: 21.7.2018 09:51
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Akhisarspor'da Eren gündemde
Toplam 1
Yorum
akigo takımda 3 tane sol bek oynayacak adam var.forvet alın orta saha alın.yokmu başka işiniz
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Quaresma için Çin şifresi
Toplam 1
Yorum
kartal negredoya orta yapmadı q7 yüzünden gitti şampiyonluk.satın gitsin yaşlandı zaten.bu sene sattınız sattınız yoksa bişey kazandırmadan gider.
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Başkandan flaş açıklama: Galatasaray oyuncumuzu istiyor
Toplam 2
Yorum
rr 4-5 milyon neyse verip alın.genç yetenekli süratli CLde oynayınca piyasası 20milyonu rahat görür.takımada çok faydalı olur.
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