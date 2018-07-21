Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'da Bafetimbi endişesi!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> endişesi!

    Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde düşüş gösteren ve büyük maçlarda performansı yeterli görülmeyen Bafetimbi , kampta da istenilen seviyeye gelemedi. Yönetim de bunun üzerine golcü arayışlarına ağırlık verdi.

    'ın geçen yıl kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan , attığı 29 golle kral olurken aynı zamanda "lig tarihindeki en golcü yabancı" unvanını da almıştı. Ancak özellikle sezonun son bölümünde yaşadığı düşüş akıllardan çıkmadı. Üst üste kaçırdığı penaltılar haricinde oyun anlamında da pek ortalarda gözükmedi. Şampiyonlukla birlikte bunlar unutuldu ama Fransız forvet yeni sezon hazırlıklarında da beklenenin çok altında kaldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet de bu yüzden endişeye kapıldı.

    TERİM EN İYİSİNİ İSTEDİ
    Santrfor bölgesinde elde ve bulunuyor. Eren, takımın ilk tercihi değil. Bu sebeple ağırlıklı olarak Gomis forma giydi. Ancak performansını yükseltememesi halinde G.Saray'ı sıkıntılı günler bekleyebilir. Akşam'ın haberine göre; , yönetimle görüştü ve kulübün şartları dahilinde en iyi forvetin alınmasını istedi.

    1. 21.7.2018 09:48
    2. Güncelleme: 21.7.2018 09:51
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