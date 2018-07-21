Galatasaray'a Tunus’tan davet geldi – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'a Tunus’tan davet geldi

    Galatasaray'a Tunus’tan davet geldi
    Sarı-kırmızılılara, Tunus'tan özel maç teklifi geldi. , 29 Temmuz'da yapacakları sezon açılışına 'ı davet etti. Cimbom bu maçı oynamayı kabul ederse tüm masraflar Club Africain tarafından karşılanacak. Ayrıca Galatasaray'a bir miktar ödeme de yapılacak.
    1. 21.7.2018
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