Galatasaray Badou Ndiaye ile el sıkıştı
iDMANA ÇIKTI
STOKE City'nin kampına 2 gün gecikmeli katılan Ndiaye, ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Garry Rowet, 27 yaşındaki ön libero için, "Ndiaye'nin çok yetenekli bir oyuncu olduğunun farkındayız. Avrupa'dan çok sayıda takım onunla ilgileniyor ama hala sözleşmesi devam ediyor ve bizim futbolcumuz" açıklamasını yaptı.
BIRAKIN GİDEYİM
Championship'te oynamak istemeyen Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye, "İzin verin, G.Saray'a gideyim" dediği ve kiralanması konusunda kolaylık istediği bildirildi. Başarılı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek kendisini gösterebileceğini, Stoke'un da bundan karlı çıkacağını dile getirdi.
- 21.7.2018
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Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!
Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Galatasaray Badou Ndiaye ile el sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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