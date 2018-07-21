Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    , 3 hazırlık maçı oynayacak

    Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampını bugün tamamlayacak olan , 3 özel müsabaka yapılacağını duyurdu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nın takımıyla oynanacak hazırlık maçının ardından bu akşam 'a dönecek olan futbol takımının, Sakaryaspor, Tunus ekibi ve temsilcisi ile özel maçlar oynanacağı belirtildi.

    'ın ilk olarak 25 Temmuz Çarşamba günü 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile rakip sahada karşılaşacağı, ardından Tunus'a giderek 28 Temmuz Cumartesi günü Rades Olimpiyat Stadı'nda Club Africain'a, sonrasıda ise 31 Temmuz Salı günü Atina Olimpiyat Stadı'da AEK'ya konuk olacağı aktarıldı.

    1. 21.7.2018 16:48
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