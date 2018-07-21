Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampını bugün tamamlayacak olan Galatasaray, 3 özel müsabaka yapılacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Valencia takımıyla oynanacak hazırlık maçının ardından bu akşam İstanbul'a dönecek olan futbol takımının, Sakaryaspor, Tunus ekibi Club Africain ve Yunanistan temsilcisi AEK ile özel maçlar oynanacağı belirtildi.
Galatasaray'ın ilk olarak 25 Temmuz Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile rakip sahada karşılaşacağı, ardından Tunus'a giderek 28 Temmuz Cumartesi günü Rades Olimpiyat Stadı'nda Club Africain'a, sonrasıda ise 31 Temmuz Salı günü Atina Olimpiyat Stadı'da AEK'ya konuk olacağı aktarıldı.
- 21.7.2018 16:48
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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