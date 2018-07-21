Galatasaray 21. şampiyonluğunu Tekirdağ’da kutladı – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    21. şampiyonluğunu ’da kutladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> 21. şampiyonluğunu <a href="/index/tekirdag?id=388423b5-5959-4960-931c-bfa7f582d595" class="" rel="tag">Tekirdağ</a>’da kutladı

    Geçtiğimiz sezonu ’de şampiyon olarak tamamlayan , kutlamalarına ’da düzenlenen etkinlikle devam etti.

    Sarı-kırmızılı ekip 21. şampiyonluk kutlamalarını 'nin dört bir yanında sürdürüyor. Bu kapsamda Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen etkinlikle 'da kutlama yaptı. Organizasyona Yönetim Kurulu Üyesi 'nun yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile kulüp üyeleri, dernek başkanları ve sarı-kırmızılı taraftarları katıldı.

    Kutlamalar sırasında Galatasaray Taraftarları Derneği ve Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Başkanı Eren Cicioğlu, Galatasaray Başkanı 'in gönderdiği görüntülü mesajı davetlilere izletti.

    , etkinlikte Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, çok keyifli ve güzel bir gece geçirdiklerini belirterek, şampiyonluk kutlamalarının her yıl artarak devam etmesini istediğini söyledi.

    Şampiyonluk kutlamaları marşlarla beraber devam ederken gece, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
    1. 21.7.2018 15:50
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