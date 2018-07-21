Galatasaray 21. şampiyonluğunu Tekirdağ’da kutladı
Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamalarına Tekirdağ’da düzenlenen etkinlikle devam etti.
Kutlamalar sırasında Tekirdağ Galatasaray Taraftarları Derneği ve Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Başkanı Eren Cicioğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gönderdiği görüntülü mesajı davetlilere izletti.
Özgür Savaş Özüdoğru, etkinlikte Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, çok keyifli ve güzel bir gece geçirdiklerini belirterek, şampiyonluk kutlamalarının her yıl artarak devam etmesini istediğini söyledi.
Şampiyonluk kutlamaları marşlarla beraber devam ederken gece, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
- 21.7.2018 15:50
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Galatasaray 21. şampiyonluğunu Tekirdağ’da kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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