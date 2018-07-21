Fatih Terim de güç idmanında – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    de güç idmanında

    Fatih Terim de güç idmanında

    Aslan’ın hazırlıkları yönetiminde çift idmanla sürdü.

    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom dünü iki idmanla geçirdi. Sabah idmanında ilk bölümde sürat ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, yenilenme koşusunun ardından çalışmayı noktaladı. de güç antrenmanı bölümünde futbolcularla birlikte çalıştı. ASLAN'IN dün sabah yaptığı antrenmanı bir hayli keyifli geçti. Orta saha oyuncusu ile sol bek Lionel Carole cirit atma sırasında birbirleriyle şakalaştı. Takım arkadaşları bu anları kahkahalarla takip etti. Galatasaray'ın kampı bugünkü Valencia karşılaşmasının ardından sona erecek.
    Sakaryaspor ile özel maç

    SAKARYASPOR İLE ÖZEL MAÇ
    Aslan, Valencia maçının ardından yurda dönecek. Ancak Fatih Terim, 5 Ağustos'taki Akhisar karşılaşmasına kadar özel maçlarla takımı görmek istiyor. Bunun için Sakaryaspor ile bir maç ayarlandı. 25 Temmuz'da Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    1. 21.7.2018
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