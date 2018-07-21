En büyük transfer Fatih Terim
Başkan Cengiz taraftarla buluştu. Transfer sorularına bu yanıtı verirken “Kadromuzu doğru şekilde güçlendireceğiz” dedi
'KURUŞ BOŞA GİTMEZ'
Mustafa Cengiz sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sezon bir sürü transfer yapıldı, Fatih hoca gelmeseydi şampiyon olabilir miydik? Zor. Ben Fatih hocaya güveniyorum. Nasıl geçen sezon Donk'u yeni transfer gibi kazandıysa bu yıl da ona güveniyorum. Kulübün kuruşunu hatalı harcamadan transfer yapacağız"
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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