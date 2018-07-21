En büyük transfer Fatih Terim – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    En büyük transfer Fatih Terim

    Başkan Cengiz taraftarla buluştu. sorularına bu yanıtı verirken “Kadromuzu doğru şekilde güçlendireceğiz” dedi

    Galatasaray'da başkan , Taraftar Derneklerinin toplantısına katıldı. Şampiyonluğun da kutlandığı buluşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz'e en çok transferlerin son durumunu sordu. Mustafa Cengiz sözlerine, İmparator övgüsüyle girdi "En büyük transferimiz " ifadelerini kullandı.

    'KURUŞ BOŞA GİTMEZ'
    Mustafa Cengiz sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sezon bir sürü yapıldı, Fatih hoca gelmeseydi şampiyon olabilir miydik? Zor. Ben Fatih hocaya güveniyorum. Nasıl geçen sezon Donk'u yeni transfer gibi kazandıysa bu yıl da ona güveniyorum. Kulübün kuruşunu hatalı harcamadan transfer yapacağız"

    1. 21.7.2018
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