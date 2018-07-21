Bugün rakip Valencia! Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Bugün rakip ! -Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Bugün rakip Valencia! Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda?

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını ile oynayacak. Peki Galatasaray-Valencia karşılaşmassı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Valencia maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

    Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında 'nin Zürih kentine giden Futbol Takımı oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.

    İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
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    Zürih'ten 16 Temmuz'da Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam eden Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında bugün İspanya'nın ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

    ?Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon 'yı dördüncü sırada tamamlayan rakibimiz Valencia bu sezon kadrosunu Inter'den Kondogbia ve 'dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi.

    Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Leonard'daki karşılaşma 18.30'da başlayacak. Galatasaray-Valencia maçı D kanalından canlı yayınlanacak. , PSV yenilgisi sonrası bu maça büyük önem veriyor. Bazı oyuncuların son şansı olarak görülüyor.

    Galatasaray, Valencia maçının ardından 'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

    1. 21.7.2018
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