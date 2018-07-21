Bugün rakip Valencia! Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını Valencia ile oynayacak. Peki Galatasaray-Valencia karşılaşmassı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Valencia maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray Futbol Takımı oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.
İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
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Zürih'ten 16 Temmuz'da Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam eden Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında bugün İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.
?Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayan rakibimiz Valencia bu sezon kadrosunu Inter'den Kondogbia ve Lyon'dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi.
İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Leonard'daki karşılaşma 18.30'da başlayacak. Galatasaray-Valencia maçı D Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Fatih Terim, PSV yenilgisi sonrası bu maça büyük önem veriyor. Bazı oyuncuların son şansı olarak görülüyor.
Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Bugün rakip Valencia! Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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