Yeniden Carrasso! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Yeniden !

    Yeniden <a href="/index/carrasso?id=d0efc844-607b-4f37-a8ce-94cc01d6383d" class="" rel="tag">Carrasso</a>!
    G.Saray, takımdan ayrılan Cedric ile yeniden anılıyor. France Football, Lille'in istediği 36 yaşındaki eldiven ile sarı-kırmızılı ekibin yeniden anlaşma zemini aradığını iddia etti.
    1. 20.7.2018
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