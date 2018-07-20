Süper Kupa finali 40 lira
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçının bilet fiyatları belirlendi.
25 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKACAK
Süper Kupa biletleri 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren satışa sunulacak. Biletler; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Konya Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle temin edilebilecek. Engelliler için bilet dağıtımı ise Konya Valiliği tarafından gerçekleştirilecek.
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