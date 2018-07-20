Süper Kupa finali 40 lira – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    finali 40 lira

    Süper Kupa finali 40 lira

    ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF maçının bilet fiyatları belirlendi.

    Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kale Arkaları (Kuzey+Güney) 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu+ Batı) için 80 TL olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar Batı ve Kuzey, Akhisarlı taraftarlar Doğu ve Güney tribünlerinde yer alacak.

    25 TEMMUZ'DA SATIŞA ÇIKACAK
    Süper Kupa biletleri 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren satışa sunulacak. Biletler; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Büyükşehir Belediye Stadı gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle temin edilebilecek. Engelliler için bilet dağıtımı ise Konya Valiliği tarafından gerçekleştirilecek.
    1. 20.7.2018
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