Ndiaye bombası! İstanbul'a mı geliyor?
Galatasaray'ın devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye geri mi dönüyor? Senegalli yıldız gece yarısı yaptığı bir paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
İşte o paylaşım:
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye'nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye'nin İstanbul'a mı yoksa Stoke City'nin Almanya'daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye'nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.
İşte taraftarların o yorumları:
-Ndiaye'nin uçağa bindiği havalimanından kalkan uçaklardan biri İstanbul'a iniyor.. Diğerleri Casablanca, Madrid, Brüksel.. 4 uçak şuan uçuyor.. Stoke City'nin kampı Almanya'da.. Aktarma mı yapacak acaba?
-Baylar bayanlar Ndiaye'nin konum attığı havaalanından Almanya'ya uçak yok bu gece (Stoke orada kampta). Ama İstanbul'a var.
-Ndiaye, Stoke kampına katılmaya gidiyor diyenler var doğru mudur? Bana da sanki öyle geldi ama insan umutlanıyor be :(
-Stoke City Almanya'da kamp yapıyor. İngiltere takımı. Doğrudan 2 ülkeye de Uçak yok. Ama İstanbul'a var. Madrid, Lizbon ve Paris'e de var. Aktarma yok ise ve Madrid, Lizbon, Paris uçuşları ilerleyen saatlerde ise yakın meşaleleri... İstanbul uçağı tahmini sabah 07.00 civarı iniyor. Yanlış hesap yapmadıysam...
-Ndiaye'nin bindiği uçak İstanbul'a geliyormuş demeyin çünkü inanırım..
-Ndiaye için stoke ile anlaşmadık, bize geldiğini sanmıyorum. Büyük ihtimal stoke city kampına gidiyordur, umutlanmayın.
-Ya İstanbul'a gitti ya Brüksel'e Ndiaye....
-Brükselden Stoke Citynin kamp yaptığı Münster havalimanına da uçuş yok...İlginç bu adam nereye gidiyor...
- 20.7.2018 04:29
- Güncelleme: 20.7.2018 06:50
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