Linnes fırtınası – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    fırtınası

    <a href="/index/linnes?id=dffc81cb-0b97-4508-99fd-d44ff3a082d4" class="" rel="tag">Linnes</a> fırtınası
    Geçen sezon sağ bekte Mariano'yu kesen Martin bildiğiniz gibi... Norveçli oyuncu, PSV karşısında attığı gol ve futboluyla yine parladı. bu sezon da Terim'in jokeri olacak.
    1. 20.7.2018
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