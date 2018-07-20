İsmail’de ışık var – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    İsmail’de ışık var

    İsmail’de ışık var

    ile yollarını ayıran Cimbom, Muslera'ya yeni alternatif arıyor.

    ise kamptaki performansıyla 'Beni unutmayın' mesajı verdi. Genç kaleci, 'de canla başla çalışırken, PSV karşısındaki oyunu gelecek için umut oldu. 3 gol yemesine rağmen daha fazla net pozisyonu kurtaran Çipe'nin özellikle karşı karşıya 3 pozisyonda geçit vermemesi 'in yüzünü güldürdü.
    1. 20.7.2018
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