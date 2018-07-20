Galatasaraylı Onyekuru: "Evimde gibiyim" – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Galatasaraylı Onyekuru: "Evimde gibiyim"

    Galatasaraylı Onyekuru: "Evimde gibiyim"

    Everton'dan kiralanan , ile oynanan özel hazırlık maçında ilk defa sarı-kırmızılı takım formasını terletti.

    Everton'dan kiralanan , ile oynanan özel hazırlık maçında ilk defa sarı-kırmızılı takım formasını terletti. Galatasaraylı taraftarların önüne çıkmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Nijeryalı yıldız, "Sevgi dolu bir karşılama oldu bana karşı. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp, yüzde yüz olarak en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.

    DAHA YENİ BAŞLADIK
    karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyi değerlendiren Onyekuru, "Daha yolun başındayız. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir maçı var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. Her şey daha iyi olacak" diye konuştu.

    KUPA MAÇINA HAZIR OLACAK
    Terim'in yeni sezondaki en önemli silahlarından birisi Onyekuru olacak. Geçen sezon yaşadığı sakatlık, hem de sakatlıktan çıktıktan sonra yaşadığı adaptasyon süreci nedeniyle tam olarak hazır değil. Terim, maçına kadar Henry'yi hazır hale getirmek istiyor.

    1. 20.7.2018
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