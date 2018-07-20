Galatasaray'da Fatih Terim futbolcularla çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö kentinde sürdüren Galatasaray, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, yenilenme koşusunun ardından çalışmayı noktaladı.
Bu arada Fatih Terim, sürat çalışmasının güç antrenmanı bölümünü futbolcularla birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca Ryan Donk ve Lionel Carole'ün de cirit atma sırasında şakalaşmaları keyifli görüntülere sahne oldu.
Öte yandan, PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
- 20.7.2018 14:11
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan müjde: 3 günde 3 takviye
Toplam 2
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paşa Başkanım Siyah forma alacağız stoklarda yok bu işi bir an evvel çözün,nasıl iştir forma yok
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Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi
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hagi10 bunun yüzünden çok derbi kaybettik.
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Aatıf ve Dirar’a ‘git’ denilmedi!
Toplam 1
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serdar Keske deseydı çöpoğlu çöpler
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