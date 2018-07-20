Galatasaray'da Fatih Terim futbolcularla çalıştı – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'da futbolcularla çalıştı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> futbolcularla çalıştı

    Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Montrö kentinde sürdüren , günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, yenilenme koşusunun ardından çalışmayı noktaladı.

    Bu arada , sürat çalışmasının güç antrenmanı bölümünü futbolcularla birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca ve Lionel Carole'ün de cirit atma sırasında şakalaşmaları keyifli görüntülere sahne oldu.

    Öte yandan, PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı.

    Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

    1. 20.7.2018 14:11
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