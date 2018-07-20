Galatasaray'da defansa yeni aday: Diego Reyes
Galatasaray'ın, Porto'da forma giyen Meksikalı stoper Diego Reyes'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Porto'da forma giyen Meksikalı stoper Diego Reyes'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Diego Reyes'e 2 milyon euro da imza parası vermeye hazır olduğu belirtildi.
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