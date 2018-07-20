Galatasaray'da defansa yeni aday: Diego Reyes – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'da defansa yeni aday:

    Galatasaray'da defansa yeni aday: Diego Reyes

    'ın, Porto'da forma giyen stoper 'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi.

    'ın, Porto'da forma giyen stoper 'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Diego Reyes'e 2 milyon euro da imza parası vermeye hazır olduğu belirtildi.

    1. 20.7.2018
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