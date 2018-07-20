Fatih Terim çok kızdı! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    çok kızdı!

    Fatih Terim çok kızdı!

    Sarı-kırmızılı takım, şampiyonuna direnemezken henüz hazır görünmedi. Eksikleri not eden Terim, futbolcuların dikkatini çekecek.

    kampını sürdüren 'da PSV yenilgisi moralleri bozdu. İlk maçında İsviçre 2. Ligi'nden FC Wil'i 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, şampiyonu karşısında tutunamadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan oyuncular henüz hazır bir görüntü vermezken, oyun anlamında da PSV'nin oldukça gerisinde kaldı. Eksikleri not eden Fatih Terim, oyuncuların dikkatini çekecek. Valencia ile oynanacak son hazırlık maçında aynı hataların tekrarlanmamasını isteyecek.



    SİSTEM DENİYOR
    Öte yandan Terim, İsviçre kampında değişik oyun sistemleri deniyor... FC Wil karşısına 4-4-2 ile çıkan tecrübeli teknik adam, Feghouli'yi 'un yanında çif forvet gibi oynattı. Donk'u daha önce 'u kullandığı gibi sağ iç olarak kullandı. Genç Celil ise ön liberoda yer aldı. Terim, güçlü PSV Eindhoven'e karşı ise adeta Şampiyonlar Ligi provası yaptı; 4-5-1 dizilişini denedi.

    2 TRANSFER ŞART
    , Hollanda ekibi karşısında sarkık ön libero gibiydi. Fernando ve Selçuk onun önünde konumlandı. Gomis ileri uçta tek forvet olarak gol aradı. Terim'in zorlu Devler Ligi deplasmanlarında bu sistemi kullanması bekleniyor. Fakat bu sistemin işlemesi için Selçuk'un yerine öne çıkacak bir 8 numara ve 'den daha hızlı bir forvet gerektiği gözlendi.

    1. 20.7.2018
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