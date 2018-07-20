Fatih Terim çok kızdı!
Sarı-kırmızılı takım, Hollanda şampiyonuna direnemezken henüz hazır görünmedi. Eksikleri not eden Terim, futbolcuların dikkatini çekecek.
SİSTEM DENİYOR
Öte yandan Terim, İsviçre kampında değişik oyun sistemleri deniyor... FC Wil karşısına 4-4-2 ile çıkan tecrübeli teknik adam, Feghouli'yi Eren Derdiyok'un yanında çif forvet gibi oynattı. Donk'u daha önce Hamit Altıntop'u kullandığı gibi sağ iç olarak kullandı. Genç Celil ise ön liberoda yer aldı. Terim, güçlü PSV Eindhoven'e karşı ise adeta Şampiyonlar Ligi provası yaptı; 4-5-1 dizilişini denedi.
2 TRANSFER ŞART
Ryan Donk, Hollanda ekibi karşısında sarkık ön libero gibiydi. Fernando ve Selçuk onun önünde konumlandı. Gomis ileri uçta tek forvet olarak gol aradı. Terim'in zorlu Devler Ligi deplasmanlarında bu sistemi kullanması bekleniyor. Fakat bu sistemin işlemesi için Selçuk'un yerine öne çıkacak bir 8 numara ve Gomis'den daha hızlı bir forvet gerektiği gözlendi.
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