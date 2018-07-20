Emre Mor'dan Galatasaray iddialarına cevap – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Emre Mor'dan iddialarına cevap

    Emre Mor'dan <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> iddialarına cevap

    Emre Mor, ile görüşmelerin kesildiğini söyledi.

    Emre Mor, ile görüşmelerin kesildiğini söyledi. La Voz de Galicia'ya konuşan oyuncu, " ile görüşmeler sürüyor mu?" sorusuna "Hayır, Celta'da mutluyum. Burada kendimi göstermek istiyorum" dedi.

    1. 20.7.2018
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