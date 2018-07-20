Emre Mor'dan Galatasaray iddialarına cevap
Emre Mor, Galatasaray ile görüşmelerin kesildiğini söyledi.
Emre Mor, Galatasaray ile görüşmelerin kesildiğini söyledi. La Voz de Galicia'ya konuşan oyuncu, "Galatasaray ile görüşmeler sürüyor mu?" sorusuna "Hayır, Celta'da mutluyum. Burada kendimi göstermek istiyorum" dedi.
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