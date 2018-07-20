Lionel Carole satış listesine konuldu
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Carole 'in sınavından geçemedi

    Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi

    Terim’in ’de denemeye aldığı Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Yönetim ‘satış’ için düğmeye bastı

    Sevillla ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden 'a dönen Lionel Carole, tarafından kampı na götürülmüştü. Buradaki performansına göre geleceğine karar verilecek olan Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Terim'in PSV maçında ilk 11'de görev verdiği Carole yaptığı hatalar ile saç baş yoldurdu. Yönetim tecrübeli sol bekin satılması için hemen gerekli çalışmalara başladı.
    1. 20.7.2018 06:56
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