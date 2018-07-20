Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi
Terim’in İsviçre’de denemeye aldığı Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Yönetim ‘satış’ için düğmeye bastı
- 20.7.2018 06:56
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Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott Fenerbahçeli oldu
Toplam 1
Yorum
buyuk transfer ingiltereden transfer yapmış ali hangi bölgeye acaba niye bugunu beklemiş acaba manidar
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Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması!
Toplam 9
Yorum
Mustafa Yazıklar olsun,klubü resmen batırmışsınız bide utanmadan çıkıp konuşuyosunuz
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Atiba'dan Galatasaray iddialarına yanıt
Toplam 3
Yorum
samet bir oyuncuya 4 milyon verip kulubede oturtursan diğerine 650 bin vermek haksızlık değil mi atibanın çok emeği geçti bu takıma
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