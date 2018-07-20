Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın Emre Akbaba ile ilgilendiğini söyledi.

TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programına telefonla bağlanan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, 'bir oyuncu satarsak düşünürüz' dedi, kriterlerden dolayı" şeklinde konuştu.

EMRE AKBABA'DA SON PERDE

Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için Emre Akbaba'yı mutlaka takımda görmek istiyor. Fatih Terim'in ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşerek "Onu alırsak birçok sorunumuzu çözer" dediği 25 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor ile bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Cimbom'un 2 milyon euro artı Tolga Ciğerci teklifini Akdeniz ekibi geri çevirmişti. Alanya "Tolga kalsın, Emre'yi 5'e veririz" cevabı vermişti.



ASLAN 3'E ÇIKACAK

Sarı-kırmızılıların yeni önerisinde futbolcu takası olmayacak. Alanyaspor'un isteği doğrultusunda sadece para teklif edilecek. Ancak Galatasaray, Alanyaspor'un istediği 5 milyon seviyelerine çıkmayı düşünmüyor. Cimbom'un 3 milyon euro'luk bir teklif sunacağı öğrenildi. Pazarlıkların gidişatına göre sarı-kırmızılıların maksimum 500 bin euro daha teklif artırabileceği kaydedilirken fazlasını ise kesinlikle vermeyeceği ifade edildi.



14 GOL VE 9 ASİSTLE ŞOV YAPTI

Emre Akbaba geçen sezon kariyer zirvelerinden birini yaşadı. Alanyaspor formasıyla 32 maçta forma giyerken 14 kez fileleri sarstı, 9 defa da asist yaptı. 6 kez sarı kart görürken, 1 defa da kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray'a da bir gol kaydetmişti.