Başkan kampa geliyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Başkan kampa geliyor

    Başkan kampa geliyor
    Sarı-kırmızılı ekibin başkanı , Abdürrahim Albayrak'ın daveti üzerine bu akşam kampa gelecek. Terim ile görüşecek olan Cengiz, yarınki Valencia maçını da izleyecek.
    1. 20.7.2018
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