Şampiyonlar Ligi faktorü Vitinho'nun aklını çeldi! Galatasaray... – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi faktorü 'nun aklını çeldi! Galatasaray...

    Şampiyonlar Ligi faktorü Vitinho'nun aklını çeldi! Galatasaray...

    G.SARAY'ın transferi ile ilgili ESPN muhabiri Mauro Cezar'dan sürpriz bir iddia geldi...

    Brezilyalı gazeteci Flamengo'nun 'yu almasına G.Saray'ın engel olduğunu ileri sürüp, "Vitinho hazırdı. Rio'ya gelecekti. Sonra bir anda Türkler çıktı. İşler karıştı. Vitinho ile konuşamadım ama menajerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için baskı yaptığını duyuyorum" diye konuştu.
    1. 19.7.2018
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