Rodrigues uçuşa geçti

Adı Premier Lig ekipleriyle anılsa da Devler Ligi'nde forma giymek için Galatasaray'da kalacağını söyleyen Garry Rodrigues idmanların en iyilerinden biri. Sol kanadı otobana çeviren Yeşil Burun Adalı oyuncu bitiriciliğini üst seviyeye çekmek için de özel idmanlar yapıyor.