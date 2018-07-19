Rodrigues uçuşa geçti
Adı Premier Lig ekipleriyle anılsa da Devler Ligi'nde forma giymek için Galatasaray'da kalacağını söyleyen Garry Rodrigues idmanların en iyilerinden biri.
Adı Premier Lig ekipleriyle anılsa da Devler Ligi'nde forma giymek için Galatasaray'da kalacağını söyleyen Garry Rodrigues idmanların en iyilerinden biri. Sol kanadı otobana çeviren Yeşil Burun Adalı oyuncu bitiriciliğini üst seviyeye çekmek için de özel idmanlar yapıyor.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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