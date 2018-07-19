Rodrigues uçuşa geçti – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Rodrigues uçuşa geçti

    Rodrigues uçuşa geçti

    Adı ekipleriyle anılsa da Devler Ligi'nde forma giymek için 'da kalacağını söyleyen idmanların en iyilerinden biri.

    Adı ekipleriyle anılsa da Devler Ligi'nde forma giymek için 'da kalacağını söyleyen idmanların en iyilerinden biri. Sol kanadı otobana çeviren Yeşil Burun Adalı oyuncu bitiriciliğini üst seviyeye çekmek için de özel idmanlar yapıyor.

    1. 19.7.2018
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