İsmail Çipe kovalıyor – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    kovalıyor

    İsmail Çipe kovalıyor

    Aslan'da ve 'nun ayrılmasından sonra yedek kaleci kalmadı.

    Aslan'da ve 'nun ayrılmasından sonra yedek kaleci kalmadı. , 'in gözüne girerek kaleci transferini rafa kaldırmak için durmadan çalışıyor. Hazırlık maçları sonucunda son karar verilecek.

    1. 19.7.2018
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