İsmail Çipe kovalıyor
Aslan'da Eray İşcan ve Cedric Carrasso'nun ayrılmasından sonra yedek kaleci kalmadı.
Aslan'da Eray İşcan ve Cedric Carrasso'nun ayrılmasından sonra yedek kaleci kalmadı. İsmail Çipe, Fatih Terim'in gözüne girerek kaleci transferini rafa kaldırmak için durmadan çalışıyor. Hazırlık maçları sonucunda son karar verilecek.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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