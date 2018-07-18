Serdar Aziz'den Hakan Çalhanoğlu'na çağrı
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Milliyet'e verdiği özel röportajında ilginç bir transfer çağrısında bulundu.
- 18.7.2018 09:40
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 1
Yorum
hans hahahahahaha 100 futbolcu ? Ezklik genlerinde var ",
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham
Toplam 2
Yorum
kasimpasa Fulham kasimpasa gibi bir takim londrada koskoca Fenerbahce ye rakip asla degil ,fenerin rakibi arsenal,chelsea ,m.city,m.uted
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki rakibi Fulham
Toplam 2
Yorum
iyi cocu mu? kotu cocu mu? cocu aykutdan iyi ise bu maçı hazırlık machida olsa almalı yoksa kotu koku salar
Serdar Aziz'den Hakan Çalhanoğlu'na çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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