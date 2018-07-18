Serdar Aziz'den Hakan Çalhanoğlu'na çağrı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'den 'na çağrı

    <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a>'den <a href="/index/hakan-calhanoglu?id=92dd6703-e5ba-4e0a-9011-d05a7725ced9" class="" rel="tag">Hakan Çalhanoğlu</a>'na çağrı

    Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Milliyet'e verdiği özel röportajında ilginç bir transfer çağrısında bulundu.

    1. 18.7.2018 09:40
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