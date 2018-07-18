Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi PSV

Galatasaray, Montrö'deki kampta bugün Hollanda'nın PSV Eindhoven ile karşılaşacak. D-Smart'tan yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve taraftarlar da izleyebilecek. Terim'in maçta ideale yakın bir kadro sürmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın; kalede İsmail, defansta Mariano, Maicon,Serdar, Carole orta sahada Fernando, Donk, Selçuk ileride ise Onyekuru, Rodrigues ve Gomis'e şans vermesi bekleniyor.