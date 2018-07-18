Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi PSV – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'ın hazırlık maçındaki rakibi PSV

    Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi PSV

    , Montrö'deki kampta bugün 'nın ile karşılaşacak.

    , Montrö'deki kampta bugün 'nın ile karşılaşacak. D-Smart'tan yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve taraftarlar da izleyebilecek. Terim'in maçta ideale yakın bir kadro sürmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın; kalede İsmail, defansta Mariano, Maicon,Serdar, Carole orta sahada , Donk, Selçuk ileride ise Onyekuru, Rodrigues ve 'e şans vermesi bekleniyor.

    1. 18.7.2018
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