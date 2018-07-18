Galatasaray antrenmanında Onyekuru fırtınası

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken dünkü antrenmanda Henry Onyekuru fırtınası esti. Antrenmanın ana bölümünde futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Onyekuru, 6 gol atarak adeta yıldızlaştı. Ayrıca 2 şutu da direkten döndü. Kampta yapılan hız testinde de Garry Rodrigues'i geride bırakarak takımın en hızlısı olma başarısı gösterdi. 21 yaşındaki Nijeryalının performansı Terim'i oldukça memnun etti.



ALNINDAN ÖPTÜ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti, oyuncularla yakından ilgilendi. Ayrıca Onyekuru'yu alnından öpmesi sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Bir kullanıcı, "Albayrak'ın futbolcuyu kulübe bağlama öpücüğü" diye yazdı.



PENALTI 'VAR'

Süper Lig'de kullanılmasına karar verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Galatasaray'ın idmanında da karşılık buldu. Dünkü çalışmada, Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Terim müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.