Galatasaray antrenmanında Onyekuru fırtınası
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken dünkü antrenmanda Henry Onyekuru fırtınası esti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken dünkü antrenmanda Henry Onyekuru fırtınası esti. Antrenmanın ana bölümünde futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Onyekuru, 6 gol atarak adeta yıldızlaştı. Ayrıca 2 şutu da direkten döndü. Kampta yapılan hız testinde de Garry Rodrigues'i geride bırakarak takımın en hızlısı olma başarısı gösterdi. 21 yaşındaki Nijeryalının performansı Terim'i oldukça memnun etti.
ALNINDAN ÖPTÜ
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da antrenmanı takip etti, oyuncularla yakından ilgilendi. Ayrıca Onyekuru'yu alnından öpmesi sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Bir kullanıcı, "Albayrak'ın futbolcuyu kulübe bağlama öpücüğü" diye yazdı.
PENALTI 'VAR'
Süper Lig'de kullanılmasına karar verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Galatasaray'ın idmanında da karşılık buldu. Dünkü çalışmada, Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Terim müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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