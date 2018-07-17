Yeni adresi Arabistan – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Yeni adresi Arabistan

    Yeni adresi Arabistan
    'ın eski futbolcularından , 'dan Al Nassr Riyad ekibine transfer oldu. Geçen sezon 'da Leganes forması giyen 31 yaşındaki Faslı oyuncu, yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Amrabat'ın bonservisi İngiliz ekibi Watford'da bulunuyordu.
    1. 17.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni adresi Arabistan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN