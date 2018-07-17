Trabzonspor hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb karşısında kazandı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    hazırlık maçında karşısında kazandı

    Trabzonspor hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb karşısında kazandı

    , Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1’inci Lig ekiplerinden NK ’i 1-0 mağlup etti.

    , Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden NK 'i 1-0 mağlup etti.

    72'nci dakikada savunmanın geri pasında kalecinin uzaklaştırmak istediği top kısa düştü, araya giren , yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi:1-0.

    AZ SAYIDA TARAFTAR İZLEDİ
    Trabzonspor ile Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb arasında oynanan karşılaşmayı az sayıda gurbetçi taraftar takip etti. Bordo-mavili takımın Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de maçı tribünden izledi.

    BATUHAN VE SOSA SAHA KENARINDA KOŞU YAPTI
    Trabzonspor'da hafif sakatlıkları bulunan ve bu nedenle Lokomotiva Zagreb maçı kadrosuna alınmayan Batuhan Artarslan ile , maç öncesinde saha kenarında koşu yaptı. Ayrıca tedavisi devam eden Kamil 'ye de yardımcı antrenör nezaretinde saha kenarında özel program uygulandı. Bordo-mavili takımda Esteban Alvarado ile Fabian Castillo ise maçı tribünden takip etti.

    STAT: Prijatelska
    HAKEMLER: Nejc Kajtazovic (xxx), Zan Habus (xxx), Borut Gerkman (xxx)
    TRABZONSPOR: Onur (xx) - Pereira (xxx), Mustafa (xxx)(Dk.67 Onazi xx), Hüseyin (xx)(Dk.77 Yüksel x), Novak (xx)(Dk.62 Ibanez xx)- Murat Cem (x)(Dk.53 Cafer xxx), Kucka (xxx)- Olcay (xxx)(Dk.62 Ali Han x), Yusuf (xx)(Dk.67 Ramil xxx), Abdülkadir Parmak (xxx)(Dk.84 Ahmet Hakan)- Rodallega (xx)(Dk.72 Muhammet Beşir xx)
    NK LOKOMOTIVA ZAGREB: Gbric(xx) (Dk.67 Hendiza x) - Musa (xx) (Dk.67 Smoljo x), Kolinger (xx) (Dk.70 Jakic x), Datkovic (xx) (Dk.67 Rozman x), Kastrati (xx)(Dk.67 Krajinovic x)- Karacic (xx)(Dk.67 Hujber x), Radonjic (xx)(Dk.67 Kolega x), Ivanusec (xx)(Dk.67 Halilovic x), Durasek (xx), Babic (xx)(Dk.67 Bozic x), Majstorovic (xx) (Dk.67 Brasilerio x)
    GOL: Dk.72 Ramil Sheidaev (Trabzonspor)
    SARI KARTLAR: Hüseyin, Pereira (Trabzonspor)T

    1. 17.7.2018 21:13
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