Süper başlangıç
İsviçre kampının ilk ayağını tamamlayan Cimbom dün Montrö’ye geçti. Zürih’te kondisyon yükleyen sarı-kırmızılı ekipte sıra taktik-teknik çalışmalarda.
HATIRA FOTOĞRAFI
Galatasaray'ın Zürih'te kaldığı otelin önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğraf çektirdi... Teknik ekip ve futbolcular daha sonra otel çalışanları ile de bir araya gelip toplu poz verdiler.
İKİNCİ SINAV YARIN PSV İLE
Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın PSV Einhdoven ile yapacak. 21 Temmuz Cumartesi günü ise rakip Valencia olacak. Onyekuru'nun da forma giymesi beklenen iki maçta yeni sezonun kadrosu büyük oranda şekillenecek.
FOTOMAÇ Kamplarda | Emre KAPLAN-İsviçre
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Süper başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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