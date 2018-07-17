Süper başlangıç – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Süper başlangıç

    Süper başlangıç

    kampının ilk ayağını tamamlayan Cimbom dün Montrö’ye geçti. ’te kondisyon yükleyen sarı-kırmızılı ekipte sıra taktik-teknik çalışmalarda.

    hazırlıklarına 'de devam eden , Zürih'te gerçekleştirdiği ilk etabı tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip kampın ikinci ayağı için Montrö'ye hareket etti. Otobüsle yaklaşık 2.5 saat süren yolculuğun ardından kamp yerine ulaşan teknik heyet ve futbolcular, yeni yerlerini beğendi. Öte yandan ilk etap kampın yıldızı Rodrigues'ti. Teknik direktör Fatih Terim, 'te fizik+kondisyon çalışmalarına ağırlık verirken, tatil rehaveti atıldı. Oyuncuların hırsı ve isteği üst seviyedeydi. FC Wil ile oynanan tek hazırlık maçı ise 'un golüyle 1-0 kazanıldı. Montrö'de daha çok taktik ve teknik çalışmalara ağırlık verilecek.

    HATIRA FOTOĞRAFI
    'ın 'te kaldığı otelin önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğraf çektirdi... Teknik ekip ve futbolcular daha sonra otel çalışanları ile de bir araya gelip toplu poz verdiler.

    İKİNCİ SINAV YARIN PSV İLE
    Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın Einhdoven ile yapacak. 21 Temmuz Cumartesi günü ise rakip Valencia olacak. Onyekuru'nun da forma giymesi beklenen iki maçta yeni sezonun kadrosu büyük oranda şekillenecek.

    FOTOMAÇ Kamplarda | Emre KAPLAN-İsviçre
    1. 17.7.2018
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