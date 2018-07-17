Sinan’ın yüzü gülüyor – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Sinan’ın yüzü gülüyor

    Sinan’ın yüzü gülüyor
    Geçen sezon attığı kritik gollerle şampiyonluğun gelmesinde önemli rol oynayan , yeni sezona da moralli hazırlanıyor... Kampta yüzündün tebessüm eksik olmayan genç futbolcu, fiziksel bir sorununun olmadığını belirterek, "Çok iyiyim. Hedefim formayı kapmak" diye konuştu.
    1. 17.7.2018
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