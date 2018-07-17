Onyekuru'dan Albayrak'a söz – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'dan Albayrak'a söz

    <a href="/index/onyekuru?id=f968dc6a-6396-465a-8589-4a1d7bdaf6b4" class="" rel="tag">Onyekuru</a>'dan Albayrak'a söz
    İkinci başkan yolculuk öncesinde yeni transfer Onyekuru ile bir süre sohbet etti. 21 yaşındaki futbolcu, kendini çok iyi hissettiğini belirtirken, "Takımı çok sevdim. Hemen adapte oldum. Elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 17.7.2018
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