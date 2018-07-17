Ndiaye: Pişman değilim
Stoke city'nin yeni sezon kampına katılan Ndiaye, transferiyle ilgili konuştu.
Stoke city'nin yeni sezon kampına katılan Ndiaye, transferiyle ilgili konuştu. Senegalli yıldız, "Transferim hakkında her gün bir şeyler okuyorum" diye konuştu. Ndiaye, İngiltere'ye transferiyle ilgili ise, Hiç pişmanlık duymadım. Hayalim olan Premier Lig'de oynamaya başladım" sözlerini kullandı.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Ndiaye: Pişman değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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