Ndiaye: Pişman değilim – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Ndiaye: Pişman değilim

    Ndiaye: Pişman değilim

    'nin kampına katılan Ndiaye, transferiyle ilgili konuştu.

    'nin kampına katılan Ndiaye, transferiyle ilgili konuştu. Senegalli yıldız, "Transferim hakkında her gün bir şeyler okuyorum" diye konuştu. Ndiaye, 'ye transferiyle ilgili ise, Hiç pişmanlık duymadım. Hayalim olan 'de oynamaya başladım" sözlerini kullandı.

    1. 17.7.2018
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