Ndiaye: Pişman değilim

Stoke city'nin yeni sezon kampına katılan Ndiaye, transferiyle ilgili konuştu. Senegalli yıldız, "Transferim hakkında her gün bir şeyler okuyorum" diye konuştu. Ndiaye, İngiltere'ye transferiyle ilgili ise, Hiç pişmanlık duymadım. Hayalim olan Premier Lig'de oynamaya başladım" sözlerini kullandı.