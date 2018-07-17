Heyecan dorukta: 65 gün kaldı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Heyecan dorukta: 65 gün kaldı

    Heyecan dorukta: 65 gün kaldı
    Sarı-kırmızılılar, takımlarını yeniden devler arenasında görmek için sabırsızlanıyor. Dün sosyal medyada, "Dünya Kupası bitti, Şampiyonlar Ligi'ne 65 gün kaldı" mesajları dikkat çekerken, taraftarlar, Terim ve oyunculardan yeni sezonda beklentilerinin büyük olduğunu ifade ettiler.
    1. 17.7.2018
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