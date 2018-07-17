Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Guardiola, ’i kampına aldı

    Guardiola, <a href="/index/jason-denayer?id=dd92722c-257c-4c62-aae2-2c58175e40a5" class="" rel="tag">Jason Denayer</a>’i <a href="/index/abd?id=b50915a4-b476-47cf-b0fd-0615f1527d12" class="" rel="tag">ABD</a> kampına aldı

    Pep Guardiola, ’nde yapacakları kampa ’ın gündeminde olan Belçikalı defans oyuncusu ’i de dahil etti

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi , hazırlıklarına 'nde devam edecek. Teknik Direktör Pep Guardiola, kampına 'ın gündeminde olan bir ismi de dahil etti. Deneyimli çalıştırıcı, 28 kişilik kadroya sarı-kırmızılıların ilgilendiği Belçikalı savunmacı 'i de aldı.
    Denayer geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçirmiş ve şampiyonluğu yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda da sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi.
    Galatasaray Fatih Terim yaptığı bir açıklamada, Denayer'i tekrar takıma katmak istediklerini ifade etmişti.
    1. 17.7.2018 16:19
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