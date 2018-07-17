Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacakları kampa Galatasaray’ın gündeminde olan Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer’i de dahil etti
Denayer geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda da sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı bir açıklamada, Denayer'i tekrar takıma katmak istediklerini ifade etmişti.
- 17.7.2018 16:19
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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