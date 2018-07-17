Galatasaray'da Mariano ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö şehrinde sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö şehrinde sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetminden gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışmaları yapan futbolcular, sonrasında beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Hafif ağrıları bulunan Mariano ve Serdar Aziz, takımdan ayrı kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile karşılaşacak. Stade de Chailly'deki mücadele, yerel saatle TSİ 20.00 başlayacak.
- 17.7.2018 21:11
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West Ham Vida için Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti
Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Galatasaray'da Mariano ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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