Galatasaray'da Mariano ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'da Mariano ve takımdan ayrı çalıştı

    Galatasaray'da Mariano ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

    hazırlıklarını 'nin Montrö şehrinde sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

    hazırlıklarını 'nin Montrö şehrinde sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör yönetminden gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve sürat çalışmaları yapan futbolcular, sonrasında beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Hafif ağrıları bulunan Mariano ve , takımdan ayrı kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
    Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın 'nın PSV Eindhoven takımı ile karşılaşacak. Stade de Chailly'deki mücadele, yerel saatle TSİ 20.00 başlayacak.

    1. 17.7.2018 21:11
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