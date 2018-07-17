Fatih Terim: "21. şampiyonluk Kadıköy'dekinden bile daha değerli"
“Play-off’ta rakibimizin sahasında kupa kaldırmak önemliydi. Ancak ihtiyaç olduğu anda gelmek ve tüm zorluklara rağmen bir bütün olan Galatasaray bence tarihin en önemli şampiyonluğunu bu sezon kazandı”
5. YILDIZIN İLKİNE İMZA ATTIK
Ancak 21. şampiyonluk hepsinden bir adım önde. İhtiyaç olduğu anda gelmek ve tüm zorluklara rağmen bir bütün olan Galatasaray bence tarihin en önemli şampiyonluğunu kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Terim, 21. şampiyonlukla 5. yıldızın ilkine de imza attıklarını hatırlatarak, "Bu şampiyonlukta herkesin emeği var. Herkes çok istedi ve kayıtsız şartsız bizi destekledi" diye konuştu. Yeni hedefin 22. şampiyonluk olduğunu kaydetti.
TERİM'DEN KEHANET
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim mali olarak zor durumda olmalarına rağmen transferlerin hızla gerçekleştirilmesinden memnun... Tecrübeli teknik adam iki ezeli rakibinin transferde geç kalmasını da ligin ilk haftalarında kendileri için bir avantaj görüyor. Terim'e göre transferi geç tamamlayacak iki ezeli rakipleri ilk haftalarda sürpriz puanlar kaybedecek.
RUSYA'DA OLMAMAK ÜZÜCÜ
Fatih Terim, bir soru üzerine, "Dünya Kupası'nda olmamak beni çok üzüyor. Orada olduğumu hayal ettiğim birçok maç var. Nasip değilmiş, kısmet olmadı" dedi.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Fatih Terim: "21. şampiyonluk Kadıköy'dekinden bile daha değerli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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