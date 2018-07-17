Fatih Terim: "21. şampiyonluk Kadıköy'dekinden bile daha değerli" – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    : "21. şampiyonluk 'dekinden bile daha değerli"

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "21. şampiyonluk <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'dekinden bile daha değerli"

    “Play-off’ta rakibimizin sahasında kupa kaldırmak önemliydi. Ancak ihtiyaç olduğu anda gelmek ve tüm zorluklara rağmen bir bütün olan bence tarihin en önemli şampiyonluğunu bu sezon kazandı”

    Sosyal medyada basın mensuplarının sorularını cevaplamayı sürdüren Fatih Terim, bu kez "Kariyerinizdeki en değerli şampiyonluk hangisi?" sorusuna yanıt verdi. Sarı-kırmızılı takım ile ligde 7 kez ipi gögüsleyen tecrübeli hoca, "'de kazandığımız şampiyonluk anlamlıydı ama en değerlisi 21. şampiyonluk" dedi. Her kupanın anlamlı olduğunu vurgulayan Terim, "Çok rahat ve önde olduğumuz sezon birdenbire play-off sistemi gelmişti. O sezon rakibimizin sahasında kazanmak ve orada kupa kaldırmak çok önemliydi.

    5. YILDIZIN İLKİNE İMZA ATTIK
    Ancak 21. şampiyonluk hepsinden bir adım önde. İhtiyaç olduğu anda gelmek ve tüm zorluklara rağmen bir bütün olan Galatasaray bence tarihin en önemli şampiyonluğunu kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Terim, 21. şampiyonlukla 5. yıldızın ilkine de imza attıklarını hatırlatarak, "Bu şampiyonlukta herkesin emeği var. Herkes çok istedi ve kayıtsız şartsız bizi destekledi" diye konuştu. Yeni hedefin 22. şampiyonluk olduğunu kaydetti.

    TERİM'DEN KEHANET
    Teknik Direktörü mali olarak zor durumda olmalarına rağmen transferlerin hızla gerçekleştirilmesinden memnun... Tecrübeli teknik adam iki ezeli rakibinin transferde geç kalmasını da ligin ilk haftalarında kendileri için bir avantaj görüyor. Terim'e göre transferi geç tamamlayacak iki ezeli rakipleri ilk haftalarda sürpriz puanlar kaybedecek.

    RUSYA'DA OLMAMAK ÜZÜCÜ
    Fatih Terim, bir soru üzerine, "'nda olmamak beni çok üzüyor. Orada olduğumu hayal ettiğim birçok maç var. Nasip değilmiş, kısmet olmadı" dedi.
    1. 17.7.2018
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