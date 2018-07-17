Alanyaspor'dan Emre Akbaba'ya transfer izni çıktı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'dan Emre Akbaba'ya transfer izni çıktı

    Alanyaspor'dan Emre Akbaba'ya transfer izni çıktı

    Emre’nin ayrılmak istediğini ifade eden , “Önünü açtık” diye konuştu

    'un teknik direktörü , 'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakkal, ve 'ın da listesinde olduğu belirtilen 25 yaşındaki on numaranın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı. Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı. Alanya'nın bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satarak para kazanmak istediği belirtildi.

    doğumlu olan ve 2012 yılında 'un altyapısında oynamaya başlayan Emre kariyeri boyunca 165 maça çıkarken 56 gol atıp, 28 de asist yapmayı başardı.

    1. 17.7.2018
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