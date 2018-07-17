Alanyaspor'dan Emre Akbaba'ya transfer izni çıktı
Emre’nin ayrılmak istediğini ifade eden Mesut Bakkal, “Önünü açtık” diye konuştu
Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakkal, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da listesinde olduğu belirtilen 25 yaşındaki on numaranın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı. Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı. Alanya'nın bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satarak para kazanmak istediği belirtildi.
Fransa doğumlu olan ve 2012 yılında Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre kariyeri boyunca 165 maça çıkarken 56 gol atıp, 28 de asist yapmayı başardı.
- 17.7.2018
-
"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
-
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
-
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Alanyaspor'dan Emre Akbaba'ya transfer izni çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.