Sponsor geliri yükseltilecek – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Sponsor geliri yükseltilecek

    Sponsor geliri yükseltilecek
    TT Stadı'nın 2019'da bitecek olan isim hakkı için pek çok yabancı şirketle isim hakkı konusunda anlaşma yolları arayan Başkan 'in ikinci hamlesi de göğüs reklamı... Cengiz, en az 5 milyon euro gelir elde etmek için firmalarla görüşmelerini sürdürüyor.
    1. 16.7.2018
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