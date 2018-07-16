Sambalı kutlama – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Sambalı kutlama

    Sambalı kutlama
    Galatasaraylılar Derneği, Başkan 'in de katılımı ile 21. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Brezilyalı samba dans grubu da gösteri yaptı.
    1. 16.7.2018
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