Onyekuru çok iyi – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    çok iyi

    Onyekuru çok iyi
    Henry 'nun menajerliğini de yapan D'avila, " iyi bir oyuncu kazandı. Bence de önemli bir transfer. Eminim Galatasaray'a çok yardımcı olacak" diye konuştu.
    1. 16.7.2018
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