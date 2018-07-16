G.Saray’a geliyor! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    G.Saray’a geliyor!

    G.Saray’a geliyor!

    Taraftarın yolunu gözlediği Ndiaye’nin menajeri D’avila’dan sevindirecek açıklama: gelen teklifleri kabul etmedi. Geriye tek seçenek kaldı.

    'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan William D'avila, "Badou konusunda hiç ilgisi olmayan şeyler yazıldığını görüyorum ve artık bunları önemsemiyorum. Size dürüstçe söylüyorum: Galatasaray bizim için çok önemli bir seçenek" ifadesini kullandı.

    TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMEK ZOR
    'den iki teklif geldiğini kaydeden D'avila ardından bombayı patlattı: Bu iki teklifi reddetmek gerçekten çok güç; çünkü çok iyi kulüpler. Ne var ki şu ana kadar ile bedeli konusunda anlaşamadılar. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa, Badou Ndiaye Galatasaray'a geliyor" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler sarı-kırmızılı takıma çevrildi.
    1. 16.7.2018
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