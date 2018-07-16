G.Saray’a geliyor!
Taraftarın yolunu gözlediği Ndiaye’nin menajeri D’avila’dan sevindirecek açıklama: Stoke City gelen teklifleri kabul etmedi. Geriye tek seçenek kaldı.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMEK ZOR
İngiltere'den iki teklif geldiğini kaydeden D'avila ardından bombayı patlattı: Bu iki teklifi reddetmek gerçekten çok güç; çünkü çok iyi kulüpler. Ne var ki şu ana kadar Stoke City ile transfer bedeli konusunda anlaşamadılar. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa, Badou Ndiaye Galatasaray'a geliyor" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler sarı-kırmızılı takıma çevrildi.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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