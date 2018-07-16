Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan için 3 yeni teklif

    Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif

    Galatasaray'ın transferde en çok üzerinde durduğu isim Kasımpaşalı Trezeguet... Geçen sezon Kasımpaşa'daki performansı sonrasında İstanbul ekibi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini alırken Dünya Kupası'nda Mısır formasını giyen 23 yaşındaki yetenekli oyuncunun talipleri de arttı.

    1. 16.7.2018 11:03
    2. Güncelleme: 16.7.2018 11:06
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