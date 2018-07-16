Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Galatasaray'ın transferde en çok üzerinde durduğu isim Kasımpaşalı Trezeguet... Geçen sezon Kasımpaşa'daki performansı sonrasında İstanbul ekibi oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini alırken Dünya Kupası'nda Mısır formasını giyen 23 yaşındaki yetenekli oyuncunun talipleri de arttı.
- 16.7.2018 11:03
- Güncelleme: 16.7.2018 11:06
-
Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 3
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
-
"Dünya markası böyle olunur!"
Toplam 7
Yorum
... Kafaya bak! Boş boş!
-
Ne ayrılması!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Elinden geleni yapmaya çalışıyor o bir gerçek fakat Avrupa müsabakaları için yetersiz bir isim satılmalıdır. futbolda duygusallığa yer yktr
Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.