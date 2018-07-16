Galatasaray İsviçre kampının ilk ayağını tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden Galatasaray, Zürih'te gerçekleştirdiği ilk etabı tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekip kampın ikinci ayağı için Montrö'ye hareket etti.
Galatasaray'ın kaldığı otelin önünde toplanan taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğraf çektirirken, daha sonrasında teknik ekip, futbolcular ve otel çalışanları toplu bir şekilde poz verdi.
Sarı-Kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yolculuk öncesinde yeni transfer Onyekuru ile bir süre sohbet etti. 21 yaşındaki futbolcu, "Kendini çok iyi hissettiğini, takıma hemen adapte olduğunu ve elinden geleni yapacağını" söyledi.
Kafile daha sonrasında 2.5 saatlik otobüs yolculuğuna başladı.
- 16.7.2018 13:22
- Güncelleme: 16.7.2018 13:33
-
Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
-
"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
-
Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
Galatasaray İsviçre kampının ilk ayağını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.