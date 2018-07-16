Galatasaray İsviçre kampının ilk ayağını tamamladı – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    kampının ilk ayağını tamamladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a> kampının ilk ayağını tamamladı

    Yeni sezon hazırlıklarına 'de devam eden , Zürih'te gerçekleştirdiği ilk etabı tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekip kampın ikinci ayağı için Montrö'ye hareket etti.

    'ın kaldığı otelin önünde toplanan taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğraf çektirirken, daha sonrasında teknik ekip, futbolcular ve otel çalışanları toplu bir şekilde poz verdi.

    Sarı-Kırmızılı kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yolculuk öncesinde yeni transfer Onyekuru ile bir süre sohbet etti. 21 yaşındaki futbolcu, "Kendini çok iyi hissettiğini, takıma hemen adapte olduğunu ve elinden geleni yapacağını" söyledi.

    Kafile daha sonrasında 2.5 saatlik otobüs yolculuğuna başladı.

    1. 16.7.2018 13:22
    2. Güncelleme: 16.7.2018 13:33
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