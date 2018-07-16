"Dünya markası böyle olunur!" – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    " markası böyle olunur!"

    "Dünya markası böyle olunur!"
    'un kurucusu 'in paylaştığı bir video Galatasaraylıları memnun etti. Dünyanın çeşitli bölgelerine giden doktorun hikâyesinin anlatıldığı videoda, Afrikalı bir kadının formalı görüntüleri de yer aldı. Sarı-kırmızılılar " markası böyle olunur" yorumları yaptı.
    1. 16.7.2018
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