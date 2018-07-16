"Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız" – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    "Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız"

    "Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız"

    , Demokrasi ve dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Kulübün internet sitesinden "Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız" başlığıyla yayımlanan mesajda, " darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha en içten dileklerimizle kutlar, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar dileriz" denildi.
    1. 16.7.2018
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